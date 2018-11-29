رياضة | علي ماهر يكشف ما يحتاجه الأهلي للفوز بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ماهر يكشف ما يحتاجه الأهلي للفوز بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة أن لقب الدوري ليس بعيد عن الأهلي وأن لاعبيه يحتاجون فقط للثقة التي تعتبر بعيدة عنهم.
وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أرجو ألا يكون للسوشيال مديا تأثير على قرارات مجلس إدارة الأهلي كما أن هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون لأول مرة مع الفريق ولديهم رهبة من اسم الأهلي".
واختتم ماهر تصريحاته قائلاً : " لقب الدوري ليس بعيد عن الأهلي والفريق يحتاج للثقة فقط".
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