رياضة | عاجل.. العروض الأوروبية تهدد تعاقد الأهلي مع نجم دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العروض الأوروبية تهدد تعاقد الأهلي مع نجم دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين ورئيس شركة الكرة بنادي الجونة، آخر المستجدات بشأن العروض المقدمة لـ محمد محمود لاعب دجلة في الفترة الحالية.

وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج ملعب أون:" صرحت في وقت سابق بأن محمد محمود قريب من النادي الأهلي ولكن خلال مفاوضات الأهلي مع اللاعب ظهرت بعض العروض الخارجية من ألمانيا وهولندا للتعاقد مع اللاعب".

وأضاف: " حاليًا الخيارين متاحين أمام محمد محمود سواء الاستمرار في مصر أو الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية".

وتابع: " قرار إتمام الأهلي صفقة التعاقد مع محمد محمود في يد إدارة القلعة الحمراء حاليًا هي الوحيدة القادرة على حسم وإتمام الصفقة".

وأتم:" لا أتكلم عن العروض المقدمة للاعب من الأندية الأوروبية بغرض رفع سعره ولكن بالفعل يوجد عروض جادة للاعب في الوقت الحالي".