كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ماهر: يجب التعامل مع بعض لاعبي الأهلي بمبدأ "الاختبارات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شدد علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة بأنه يجب التعامل مع بعض لاعبي الأهلي بمبدأ الاختبارات لأنهم لا يصلحوا للعب باسمه.
وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " هناك لاعبين لا يصلحوا للعب للأهلي وعندما يشارك البعض ويحصلون على فرصة يقومون بإضاعتها ويجب التعامل معهم بمبدأ الاختبارات".
واختتم ماهر تصريحاته قائلاً : " من العار على بعض اللاعبين الصغار أن يبذل اللاعبين الكبار مجهود أكبر منهم".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | علي ماهر: يجب التعامل مع بعض لاعبي الأهلي بمبدأ "الاختبارات" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .