رياضة | علي ماهر: يجب التعامل مع بعض لاعبي الأهلي بمبدأ "الاختبارات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ماهر: يجب التعامل مع بعض لاعبي الأهلي بمبدأ "الاختبارات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة بأنه يجب التعامل مع بعض لاعبي الأهلي بمبدأ الاختبارات لأنهم لا يصلحوا للعب باسمه.

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " هناك لاعبين لا يصلحوا للعب للأهلي وعندما يشارك البعض ويحصلون على فرصة يقومون بإضاعتها ويجب التعامل معهم بمبدأ الاختبارات".

واختتم ماهر تصريحاته قائلاً : " من العار على بعض اللاعبين الصغار أن يبذل اللاعبين الكبار مجهود أكبر منهم".