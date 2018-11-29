رياضة | الجونة: الصفقات في يد حمادة صدقي ونستهدف بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة: الصفقات في يد حمادة صدقي ونستهدف بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادر شوقي مدير الشركة الكرة بنادي الجونة عن طموحات الفريق الساحلي في الفترة المقبلة، واحتياجاته من الصفقات الشتوية. وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "حمادة صدقي سوف يحدد احتياجات الفريق من الصفقات الشتوية خلال الفترة القادمة". وأضاف: "نعمل على خطة محددة البداية كانت بالصعود للدوري في الموسم الاول، ثم اكتساب احترام الجميع والبقاء في الدوري، والموسم الثالث نتطلع للتواجد في المربع الذهبي والمشاركة في بطولة افريقيا".

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