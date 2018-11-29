شكرا لقرائتكم الأهلى يلعن عن مدربه الجديد بعد مباراة بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النادي الاهلي للإعلان عن مدربه الجديد عقب مباراة بتروجت المقرر لها السبت المقبل بالسويس في الدوري الممتاز.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الاهلي وأكثر من مدرب تمهيداً للتعاقد مع أحدهم لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخراً بعد الخسارة الافريقية والسقوط العربي .

وفي هذا الشـأن ، علم "الخليج 365" أن الأورجوياني كارينيو الذى سبق له تدريب النصر السعودي من أقرب المُرحشين لتدريب الاهلي خاصة بعدما أبدى الأخير مرونة لتدريب الأحمر .

ودخل الأهلي في مفاوضات مع المدرب الأوروجوياني، خلال الأيام الماضية قبل أن تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة خلال الساعات الماضية وقد يتم الإعلان عن التعاقد معه في غضون الأيام المقبلة .

وقال مصدر أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب ومواطنه ديساير المدير الفني السابق للإسماعيلي والحالي لمنتخب أوغندا رفضا عرضاً مُغرياً لتدريب الاهلي وتمسكا بالبقاء في المنتخبات التى يتوليان تدريبهما.