شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفعل البطاقات الخاصة لدخول الجماهير بالدور الثانى بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو اتحاد الكرة من أندية الدوري الممتاز تفعيل البطاقات الخاصة بالجماهير خلال الفترة المقبلة من أجل بدأ العمل بها مع بداية الدور الثاني للدوري وحضور الجماهير بأعداد تصل الي 10 ألاف مشجع .

أكد مسئولو الجبلاية أنه تم طلب عقد اجتماع مع قيادات الداخلية بحضور الأندية الجماهيرية من أجل عودة الجماهير بصورة نهائية في ظل حالة الالتزام التي تشهدها الملاعب في الفترة الأخيرة وأيضا لحضور جماهير ناديي الاهلي والزمالك بتذاكر بدلا من الدعوات واقتصار الحضورعلي أعضاء الجمعية العمومية لهذه الاندية.

كما تقرر وضع لائحة عقوبات صارمة لأي من الجمهور المشاغب تصل لحد الحبس وغرامة مالية كبيرة وأيضا تجهيز المدرجات بكاميرات مراقبة للكشف عن المشاغبين.