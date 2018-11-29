شكرا لقرائتكم الأهلي يفقد خدمات صلاح محسن أمام بتروجت للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب صلاح محسن مهاجم الاهلي عن مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت بالسويس في الدوري الممتاز للإصابة.

وغادر صلاح محسن مباراة الاهلي والمقاولون أمس بالدوري في الدقائق الأولى لإصابته بشد في العضلة الضامة حيث بدأ اللقاء أساسياً قبل أن يُغادر أرضية الملعب للأصابة وشارك مروان محسن بدلاً منه في اللقاء الذةى خسره الاهلي بهدف نظيف.

ويُجري صلاح محسن أشعة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب لكن المؤكد أن اللاعب سيغيب عن لقاء بتروجت.