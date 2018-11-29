شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات دورى القسم الثانى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد ملاعب المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني والتي يتنافس فيها أندية القاهرة والقناة ويتصدرها فريق سيراميكا كليوباترا سبع مواجهات تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم، وذلك في اطار الجولة الحادية عشرة من مباريات المجموعة .

وتبدأ مباريات المجموعة بمباراة الشمس والقناة وذلك علي استاد الشمس في الوقت الذي يستضيف فيه فريق الترسانة نادي بورتو السويس الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني وذلك في مباراة مصيرية للشواكيش من أجل استمرار المنافسة علي الصعود للممتاز .

وعلي استاد رأس البر يستضيف نادي دمياط نادي جمهورية شبين في الوقت الذي يستضيف فيه استاد السكة الحديد مباراة كوكاكولا والنصر القاهري والذي بدأت نتائجه في التحسن علي مدار الفترة الماضية .

وفي مواجهة سهلة لصاحب المركز الثاني بالمجموعة يستضيف فريق اف سي مصر فريق الزرقا في مواجهة سهلة لابناء محمد صلاح المدير الفني لا ف سي مصر في الوقت الذي يستضف فيه فريق سيراميكا كليوباترا متصدر المجموعة فريق ابي صقل صاحب المركز الاخير بالمجموعة .

وتختم مباريات المجموعة بمباراة منتخب السويس والمريخ في الاختبار الاول لوائل القباني المدير الفني الجديد لمنتخب السويس صاحب المركز قبل الأخير بالمجموعة .

كما تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات المجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني والتي يتنافس فيها اندية بحري والاسكندرية ويتصدرها فريق الرجاء برصيد 21 نقطة وبفارق الاهداف عن فريق المنصورة .

وتأتي مباريات المجموعة في ظل الاضرابات التي يشهدها فريق المنصورة والذي امتنع لاعبيه عن نزول التدريبات بسبب تأخر صرف الرواتب الشهرية للاعبين والجهاز الفني .

وتبدأ مباريات الجولة الحادية عشرة بمباراة ديربي الغربية بين غزل المحلة وطنطا وهي المباراة التي لاتحتمل القسمة علي اثنين بالنسبة للفريقين خاصة وأن الفوز في المباراة بالنسبة للفريقين يدخل بهما لدائرة المنافسة علي قمة المجموعة في حالة تعثر الرجاء أو المنصورة .

وعلي استاد مركز شباب مطروح سيخوض فريق الرجاء مواجهة سهلة وذلك عندما يستضيف مركز شباب تلا صاحب المركز الاخير في المجموعة في مباراة مضمونة لابناء الرجاء في الوقت الذي سيخوض فيه فريق المنصورة مواجهة صعبة علي ارض استاد المنصورة وذلك عندما يلتقي بفريق الحمام المنتشي بفوزه بثلاثية علي نادي دمنهور في الجولة العاشرة .

وسيخرج فريق بلدية المحلة لمدينة دمنهور من اجل مواجهة نادي دمنهور في مباراة قد تكون الاخيرة لاحمد العجوز المدير الفني لبلدية المحلة بينما سيشهد استاد الاوليمبي مواجهة متكافئة بين الاوليمبي وكفر الشيخ .

وتختتم مباريات المجموعة بمباراتي ابوقير للأسمدة والجزيرةالمطروحي والتي سيستضيفها استاد ابوقير للأسمدة ومباراة سيدي سالم وفاركو وهي المباراة التي يحلم فيها ابناء فاركو بتحقيق الثلاث نقاط من اجل الخروج من دوامة النتائج السلبية للفريق التي ب>ات منذ انطلاقة الموسم الحالي.

أمام مجموعة الصعيد والتى يتنافس فيها أكثر من نادى على صدارة المجموعة وذلك عندما يلتقي فريق الفيوم في المباراة المقرر لها الثانية والنصف عصرا بإستاد بني سويف ضمن افتتاحية الجولة الحادية عشر لمباريات المجموعة .

في المقابل سيخوض فريق اسوان وصيف المجموعة اختبار صعب عندما يستضيف فريق النصر للتعدين بإستاد اسوان في مباراة لاتقبل القسمة علي اثنين لكل فريق خاصة في ظل رغبة النصر للتعدين الدخول لحلبة المنافسة علي قمة المجموعة في الوقت الذي سيخرج فيه فريق تحرير اسوان لملاقاة الالمونيوم باستاد الالمونيوم .

وعلي استاد الاعلاميين سيخرج فريق تليفونات بني سويف لملاقاة فريق الاعلاميين الصاعد حديثا للدوري الممتاز بينما سيخرج طهطا لملاقاة سوهاج بإستاد سوهاج .

كما سيسعي فريق المنيا لايقاف نزيف النقاط عندما يحل ضيفا علي فريق الوليدية فيما ستختتم مباريات المجموعة بمباراة مركز شباب ناصر ملوي وديروط بإستاد مركز شباب ناصر ملوي .