شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس، منافسات الجولة التاسعة بدورى محترفى كرة اليد للكبار للموسم المحلى 2018 /2019 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الأهلى مع سموحة و الزهور مع الجزيرة و هليوبوليس مع أصحاب الحياد و الشمس مع سبورتنج وبورسعيد مع البنك الأهلى و بترول أسيوط مع الزمالك والحوار مع 6 أكتوبر و هليوليدو مع الأوليمبي.

ومن المقرر أن تتوقف المسابقة عقب ختام هذه الجولة فى إطار استعداد لاعبى المنتخب لكأس العالم 2019 المحدد له شهر يناير القادم فى ألمانيا و الدنمارك.