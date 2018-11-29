شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس، منافسات الجولة التاسعة بدورى محترفى كرة اليد للكبار للموسم المحلى 2018 /2019 .
و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الأهلى مع سموحة و الزهور مع الجزيرة و هليوبوليس مع أصحاب الحياد و الشمس مع سبورتنج وبورسعيد مع البنك الأهلى و بترول أسيوط مع الزمالك والحوار مع 6 أكتوبر و هليوليدو مع الأوليمبي.
ومن المقرر أن تتوقف المسابقة عقب ختام هذه الجولة فى إطار استعداد لاعبى المنتخب لكأس العالم 2019 المحدد له شهر يناير القادم فى ألمانيا و الدنمارك.
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