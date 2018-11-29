شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه السعودية ودياً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات فى الرابعة عصر اليوم، الخميس، وديته الأولى أمام منتخب السعودية للشباب فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا ، على أن يخوض الفريقين ودية ثانية يوم 3 ديسمبر باستاد القاهرة.

اختار الجهاز الفنى لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح و نادر رشاد 18 لاعباً لوديتي السعودية وهم : جمال عبد الناصر و عبد الرحمن بوفون و رجب رمضان ومعتز بالله سامي و أحمد عبد القادر وإبراهيم مجدي ومصطفي عيد ومحمد منصور ومحمد أحمد صالح ومحمد عبد الحميد وعصام علاء ومحمود حسن دهب و سعيد عبد الله ومحمد أحمد السيد حمو و يوسف محسن و مؤمن حمدان و بلال السيد و مصطفي عبد المجيد.