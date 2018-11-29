حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 28 / 11 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 28 / 11 / 2018 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يفوز على النجوم بـ"ثنائية" ويحتل وصافة الدورى الممتاز فيديو.. بيراميدز يفوز على النجوم بـ"ثنائية" ويحتل وصافة الدورى الحضرى لـ"الخليج 365": مستمر فى الملاعب ولن أعلن اعتزالى حاليًا الأهلي يعلن عن المدرب الجديد عقب مواجهة بتروجت الخطيب يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل بعد جراحة ألمانيا 3 ديسمبر إصابة صلاح محسن تمنح عمرو جمال "قُبلة الحياة" في الأهلي الزمالك يرفض التدريب بملعب بتروسبورت قبل موقعة البطولة العربية صور.. تفاؤل وتركيز فى مران الزمالك قبل موقعة البطولة العربية وزير الرياضة يستجيب لطلبات اتحاد الجودو الإسماعيلى يحدد موعد مباراة الإياب فى البطولة الأفريقية أمام بطل بوروندى مجلس الاتحاد يساند اللاعبين فى التدريبات ومأدبة عشاء ''لمصيلحى''

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