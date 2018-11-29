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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 28 / 11 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الاربعاء 28 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

الخليج 365 بلس
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

 

شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 28 / 11 / 2018 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يفوز على النجوم بـ"ثنائية" ويحتل وصافة الدورى الممتاز 

فيديو.. بيراميدز يفوز على النجوم بـ"ثنائية" ويحتل وصافة الدورى

 

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