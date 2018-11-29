قطر تقدم عرضا مغريا لاستضافة نهائي بوكا جونيورز وريفر بليت

كتب- محمد معتز صلاح الدين:
اشتد الصراع بين العديد من الدول لاستضافة إياب نهائي القرن بين بوكا جونيورز وريفر بليت في كأس ليبرتادوريس، بعد أن قرر الاتحاد الأمريكي الجنوبي خوض المباراة خارج الأرجنتين عقب أحداث العنف الأخيرة والتي تقرر على إثرها تأجيل المواجهة أكثر من مرة.
وتتنافس دولة قطر و الإمارات والسعودية وعديد من الدول الأخرى على استضافة نهائي القرن بين بوكا جونيورز و ريفربليت مستغلين الأحداث الأخيرة وعدم لعب المباراة في الأرجنتين.
وتقدمت قطر بعرض عبر شركة "الخطوط القطرية" الراعي الرسمي لنادي بوكا جونيورز و الإتحاد...
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