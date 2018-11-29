توتنهام يصارع على بطاقة العبور بهزيمة إنتر ميلان في دوري الأبطال ..فيديو

أحمد هاني

حقق فريق توتنهام، فوزًا على ضيفه إنتر ميلان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وأهدى كريستيان إيركسن، هدف الفوز في الدقيقة 80 من عمر المباراة؛ ليصارع الفريق الإنجليزي على بطاقة العبور برفقة برشلونة المتصدر.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، متفوقًا على الإنتر صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

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