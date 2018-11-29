رياضة | عاجل.. مهاجم النجم الساحلي على رادار الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مهاجم النجم الساحلي على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر أن عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي الحالي وإنبي السابق دخل دائرة اهتمامات الأهلي. وأضاف مهيب عبد الهادي أن النادي الأهلي يفاوض عمرو مرعي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

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