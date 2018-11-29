رياضة | نادر شوقي يعلق على استقالة هشام زكريا من الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي يعلق على استقالة هشام زكريا من الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نادر شوقي رئيس شركة الكرة بنادي الجونة علي استقالة هشام زكريا مدرب الفريق والتعاقد مع حمادة صدقي خلفًا له.

وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " ما يتعرض له الجونة حاليًا من تراجع في النتائج أمر طبيعي خاصة وأن الفريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز واللاعبين أصابتهم الثقة بعد النتائج الجيدة، وأي فريق بالعالم يتعرض لذلك".

وأضاف: " اشكر هشام زكريا على جهوده مع الجونة في الفترة الماضية، وتعاقدنا مع مدرب كبير حمادة صدقي نتمني له التوفيق في المرحلة القادمة".