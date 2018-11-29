رياضة | علي ماهر: أفضل عودة نجمي الأهلي وفيريرا مدرب عالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ماهر: أفضل عودة نجمي الأهلي وفيريرا مدرب عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة عن رغبته في عودة كلا من رمضان صبحي نجم هادرسفيلد الإنجليزي ومحمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي للفريق، كما أكد أن فيريرا المدير الفني السابق للزمالك والحالي للسد القطري مدرب عالمي.
وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أفضل أن يتعاقد الأهلي مع رمضان صبحي ومحمود تريزيجيه لأنه يعاني في مركزي الجناح".
واختتم ماهر تصريحاته قائلاً : " فيريرا مدرب عالمي ويجب تقديره مادياً ولا أفضل العمل في منصب المدرب العام مع أي مدير فني مهما كان اسمه والرجوع خطوة للوراء".
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