رياضة | اهم اخبار الكرة العالمية يوم الأربعاء 28-11-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اهم اخبار الكرة العالمية يوم الأربعاء 28-11-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكملت الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا اليوم الأربعاء، حيث حسمت بعض الأندية تأهلها للدور القادم، وأجلت بعض الأندية الحسم إلي الجولة السادسة والأخيرة. ويستعرض لكم"الخليج 365 الرياضي" اهم اخبار الكرة العالمية يوم الأربعاء. - نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا :- برشلونة - إيندهوفن (2-1) توتنهام هوتسبير - إنتر ميلان (1-0) باريس سان جيرمان - ليفربول (2-1) نابولي - النجم الاحمر (3-1) بوروسيا دورتموند - كلوب بروج (0-0) أتليتكو مدريد - موناكو (2-0) بورتو - شالكة (3-1) لوكوموتيف موسكو - جالطة سراي (2-0)

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