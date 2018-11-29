رياضة | نجم الأهلي السابق يكشف عن عروض عمرو وردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يكشف عن عروض عمرو وردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة أن عمرو ورده نجم باوك اليوناني وصله عرضين لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " عمرو وردة وصله عرضين واحد من تركيا والآخر من فرنسا أحدهما يبلغ 6 مليون يورو ومدربه رفض وكان يتواصل معي لأخذ رأيي".

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