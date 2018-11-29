رياضة | أهداف مباراة - آيندهوفن 1 × 2 برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - آيندهوفن 1 × 2 برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فورسكلا بولتافا - أوكرانيا x

19:55 آرسنال - إنجلترا ميلان - إيطاليا x

19:55 أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج ريال بيتيس - أسبانيا x

19:55 أوليمبياكوس - اليونان تشيلسي - إنجلترا x

22:00 باوك سالونيكا - اليونان

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