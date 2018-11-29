رياضة | عاجل.. نجم الداخلية يحسم موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الداخلية يحسم موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسلام جابر نجم الداخلية أن الاحتراف طموحه وأنه لن يرحل إلا بموافقة فريق مصر المقاصة. وقال جابر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر :"نسير بشكل جيد في الفترة الماضية ولكن التوفيق غاب عنا والاحتراف طموحي ولن احترف إلا بموافقة مصر المقاصة". وأضاف :"اشكر أجيري على ثقته في وضمي للمنتخب وكنت أتمنى خوض مباراة الإمارات حتى يشاهدني". واختتم جابر تصريحاته قائلاً :"الأهلي والزمالك فريقان كبيران وشرف لي التواجد في صفوفهما".

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