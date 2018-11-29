الامارات | الجولة الـ 12 لدوري الخليج العربي تحتفي باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ 12 لدوري الخليج العربي تحتفي باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من احتفالية لجنة المحترفين أمس. من المصدر
نظمت لجنة المحترفين بمقرها بالعاصمة أبوظبي احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ47. واستهل الاحتفال بالسلام الوطني، تلاه عرض فيديو عن الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات.
وخصصت اللجنة الجولة 12 من دوري الخليج العربي لتكون جولة اليوم الوطني، حيث ستقيم احتفاليات في ملاعب دورينا، بالإضافة إلى احتفالية خاصة في مباراة الأسبوع التي ستجمع فريقي الوحدة والشارقة.
وأعرب المدير التنفيذي للجنة، وليد الحوسني، عن سعادته بتزامن احتفالات اليوم الوطني وفوز اللجنة بجائزة الاتحاد الآسيوي عن أفضل دوري محترف.
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