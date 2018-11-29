الامارات | النصر يعرض على برشلونة مليون يورو للعب مباراة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعرض على برشلونة مليون يورو للعب مباراة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برشلونة في طريقه للعب مباراة احتفالية مع النصر. أرشيفية

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن نادي النصر عرض على برشلونة الإسباني أكثر من مليون يورو، لخوض مباراة احتفالية على استاد آل مكتوم، عقب الانتهاء من أعمال تجديده، ليصبح النادي الكاتالوني أول فريق يلاقيه «العميد» في افتتاح الملعب بشكله الجديد.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «مفاوضات النصر مع النادي الإسباني لم تصل إلى النهاية حتى مساء أمس، إذ سافر وفد من العميد إلى برشلونة لمحاولة الوصول إلى صيغة اتفاق نهائي، خصوصاً أن الصفقة تخطت مليون يورو، من أجل موافقة النادي الإسباني على اللعب أمام النصر».

وأضاف المصدر «كان النادي قد طرح أسماء عدد من الأندية من أجل خوض مباراة افتتاح الملعب، قبل تسليمه إلى اللجنة المنظمة لكأس آسيا، ولكن تم الاتفاق على فريق برشلونة، وتبقى فقط الأمور المالية التي قد تقف عقبة أمام إتمام الاتفاق».

ويستضيف استاد آل مكتوم عدداً من مباريات كأس آسيا، التي تنطلق في يناير المقبل بالإمارات، وتم الانتهاء فعلياً من كل العمليات الإنشائية في الاستاد، بانتظار المباراة الافتتاحية التي قد تكون أمام فريق برشلونة إذا تم توقيع العقد.

ولم يؤكد المصدر حضور اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريق برشلونة من عدمه، بعد اقتراح يوم 18 ديسمبر موعداً للمباراة، مشيراً إلى أن القيمة المالية ستختلف إذا لعب ميسي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وكان النصر قد استضاف العديد من الفرق العالمية مثل سانتوس البرازيلي 1973 بقيادة بيليه، وساو باولو البرازيلي 1976، وليفربول الإنجليزي في 1978، وتونتهام وأرسنال وساوثهامبتون وأستون فيلا، إلى جانب غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وسلتيك وإنتراخت فرانكفورت الألماني، وهيركليس الهولندي، وريد ستار اليوغسلافي (1977)، وقدماء المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم 1966 وأقيمت المباراة في 1975.

الفرق العالمية التي واجهها النصر

- سانتوس البرازيلي 1973.

-ساو باولو البرازيلي 1976.

- ليفربول الإنجليزي في 1978.

- تونتهام 1977.

- أرسنال 1977.

- ساوثهامبتون 1977.

- أستون فيلا1977.

- غلاسكو رينجرز 1977.

- سلتيك 1977.

- إنتراخت فرانكفورت 1977.

- هيركليس الهولندي 1977.

- ريد ستار اليوغسلافي 1977.