الامارات | ختام «مبادرة الروح الإيجابية» للطائرة الشاطئية

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «مبادرة الروح الإيجابية» للطائرة الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دورة الطائرة الشاطئية شهدت مشاركة 26 فريقاً. من المصدر

اختتمت منافسات أول بطولة للكرة الطائرة الشاطئية التي أقيمت في حديقة القوز 1 ضمن فعاليات المرحلة الثانية من «مبادرة الروح الإيجابية»، المبادرة الرياضية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي.

وشارك في البطولة 26 فريقاً تنوعت ما بين ثلاث فئات، حيث شارك 12 فريقاً في فئة الرجال، و12 فريقاً في فئة السيدات، و12 فريقاً في فئة المختلط، وتوج فريق الجافلية بلقب فئة الرجال، فيما فاز فريق البلد بلقب فئة السيدات الزوجي، كما فاز فريق البحار بلقب فئة المختلط.

ويشارك في تنظيم الحدث كلٌّ من شرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، خدمة الأمين، بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة دبي للإعلام، اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، «دبي العقارية»، «الاتحاد العقارية»، «آب تاون مردف»، شبكة الإذاعة العربية، جمعية توعية ورعاية الأحداث.