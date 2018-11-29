شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف سبب الهزيمة في مباراة سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان كانت صعبة للغاية، وشهدت أخطاء كثيرة، وأنه فقد السيطرة على المباراة، بعد إحراز الفريق المنافس هدفين في الشوط الأول.



وحقق باريس سان جيرمان، فوزا مثيرا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال كلوب، في تصريحات صحفية عقب المباراة، كانت لدينا فرص للتسجيل ولكن لم نستغلها، وعلى كل حال يجب أن نقر بالهزيمة ونفكر في اللقاءات القادمة.