رسميا.. أتلتيكو مدريد يصعد لثمن نهائي دوري الأبطال

حجز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بطاقة التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه الثمين 2-0 على ضيفه موناكو الفرنسي، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ5 لدور المجموعات للمسابقة.

ورفع أتلتيكو، رصيده لـ12 نقطة في صدارة بالمجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يواجه كلوب بروج البلجيكي، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد موناكو عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويودع رسميا المسابقات الأوروبية هذا الموسم، بعدما فقد حظوظه في الحصول على المركز الثالث بترتيب المجموعة، المؤهل لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي.

وجاء الهدف الأول لأتلتيكو، عبر النيران الصديقة، بعدما سجل بنوا بدياشيلي لاعب موناكو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية، فيما أضاف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وأضاع موناكو فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 83، بعدما أهدر نجمه الكولومبي رادميل فالكاو ضربة جزاء، تسبب فيها ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو، وتلقى على إثرها البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.