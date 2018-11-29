شكرا لقرائتكم واتفورد يمدد عقد مدربه حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال واتفورد، اليوم الأربعاء، إن مدربه خافيير جارسيا، وقع عقدا لمدة أربعة أعوام ونصف العام، ليبقى مع النادي حتى 2023.

وعين الإسباني البالغ من العمر 48 عاما، مدربا لواتفورد في يناير كانون الثاني، بعقد مدته 18 شهرا، ليحل محل ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون الحالي.

وبدأ واتفورد، الذي يحتل المركز التاسع في البريميرليج، برصيد 20 نقطة، بعد 13 مباراة، الموسم بقوة، وفاز بمبارياته الأربع الأولى في الدوري، بما في ذلك انتصار مثير على توتنهام هوتسبير.

وقال جارسيا، الذي يتضمن عقده بندا يسمح بتمديده لثلاث سنوات إضافية "أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي.. أنا فخور جدا في هذه اللحظة بانتمائي إلى هذا النادي".

ويحل واتفورد، الذي لم يحقق أي فوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري، ضيفا على ليستر سيتي صاحب المركز العاشر، السبت المقبل.



واتفورد خسر من ليفربول فى آخر لقاء

خافى جارسيا