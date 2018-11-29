شكرا لقرائتكم شيمس بيكلى يدخل حسابات سموحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو سموحه فى مفاوضات رسمية مع الأثيوبى شيمس بيكلى صانع ألعاب بتروجت من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق السكندرى خلال الميريكاتو الشتوى المقبل .

يذكر أن عقد بيكلى ينتهى مع بتروجت بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادى خلال فترة الإنتقالات المقبلة ، وقد دخل عدد من الأندية الخليجية فى مفاوضات مع وكيل اللاعب من أجل استقطابه خلال الفترة المقبلة فى ظل مستواه المرتفع مع النادى البترولى .

وقد طلب طارق يحيي المدير الفنى لسموحه من إدارة سموحه سرعة حسم الصفقة خاصة وأن ايدر من أفضل المدربين الذين يتعاملون مع بيكلى .