شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن المدير الفنى الجديد : لا أعلم شئ عن هذا الامر والملف كاملا بيد رئيس النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بفريق الأهلى أن الفريق يمر بفترة صعبة فى الوقت الحالى بسبب خسارة بطولتيتن و الهزيمة الأخيرة بمباراة المقاولون العرب ببطولة الدورى الممتاز وهذا الأمر مر على فريق الأهلى فى السابق وتم تجاوز الازمة . وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت ولبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر أن الفريق يوجد به لاعبين مصابين مؤثرين للغاية ومع عودتهم مرة أخرى للعب خلال الأيام المقبلة سوف يتغير شكل الفريق بالكامل مع التدعيمات التى يبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة . وأشار سيد عبد الحفيظ أن الصفقات الجديدة لفريق الأهلى يتبقى حسمها فقط ولا يوجد أزمة مالية بالنادى الاهلى كما يشاع خلال الفترة الماضية . ورفض سيد عبد الحفيظ الحديث عن المدير الفنى القادم لفريق الاهلى خلال الفترة القادمة وجاء قائلا " لا أعلم شئ عن هذا الامر والملف كاملا بيد رئيس النادى " وأضاف مدير الكرة أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى سيعود مطلع الأسبوع القادم والإعلان عن هيكلة قطاع الكورة بالقلعة الحمراء .

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