شكرا لقرائتكم طبيب بيراميدز: 7 غرز فى الركبة والكوع والساعد لكينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد علام طبيب فريق بيراميدز أن كينو تعرض للاصابة بجروح قطعية فى الركبة والكوع والساعد.

أضاف أن كينو اللاعب سيبدأ التدريبات خلال يومين على الأكثر كاشفًا على ان اللاعب لم يشتكى وكان الأهم هو العلاج من الاصابات التى تعرض لها.

وأوضح طبيب بيراميدز أن اللاعب أجريت له جراحة عاجلة عبارة عن 3 غرز فى الركبة وغرزتين فى الكوع ومثلهم فى الساعد.

وقال ان اللاعب سيتم شفاءه خلال اسبوع على اقصى تقدير.

وفاز بيراميدز بهدفين نظيفين على حساب النجوم فى المباراة التى اقيمت بينهما فى الدورى الممتاز بأرضية ملعب استاد بترو سبورت.

وتعرض كينو نجم هجوم فريق بيراميدز للاصابة بعد قيام مدرب النجوم أحمد سامي بالقاء زجاجة مياه عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وتسببت زجاجة المياة فى تعرض اللاعب للاصابة نتيجة قربه من اللوح الزجاجى.