شكرا لقرائتكم دونجا يشارك فى تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمود دونجا لاعب وسط الزمالك في المران الجماعى لفريقه اليوم بعد حصوله على إذن بالغياب عن مران الأمس لتعرضه لوعكة صحية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

فيما أدى محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك جلسة علاجية بالجيم لإصابته بشد في العضلة الخلفية، وحصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق ، علي راحة من التدريبات بسبب الإصابة التى يعانى وتعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير.

وشهد مران الزمالك اليوم ، وضع الجهاز الفنى بقياده السويسرى جروس ، برنامج بدني خاص للاعبين عحيث أدي اللاعبون التدريبات تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبد العزيز وأمير عزمى مجاهد المدربان بالفريق، وتم التركيز علي بعض الجوانب البدنية .

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد انتهت باستاد الإسكندرية بفوز الأبيض بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو .