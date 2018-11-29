شكرا لقرائتكم غالب: الحكم الأردني حرم النصر من حقه.. وتسبب بخروجه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حمل إبراهيم غالب لاعب النصر، مسؤولية خسارة فريقه أمام مولودية الجزائر بهدفين لهدف، لحكم المباراة الأردني أدهم مخادمة، بعدما ودع النصر منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الأربعاء.
وقال في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء: نعتذر لجماهيرنا لأننا لم نظهر بالشكل المطلوب في المباراة، حيث عملنا على العودة من الشوط الأول بعد خسارتنا بهدف في لقاء الذهاب.
وأضاف: لكن الحكم تسبب في أخطاء عديدة، ولم يمنحنا حقنا في المباراة، وهناك ركلات جزاء لم تمنح لنا، بجانب احتسابه لركنية خاطئة جاء عن طريقها إحدى الأهداف.
وخسر النصر بهدفين لهدف في مباراة الإياب، يوم الأربعاء، من مولودية الجزائر، كما تعرض للخسارة بالرياض في لقاء الذهاب بهدف نظيف.
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