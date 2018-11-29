شكرا لقرائتكم النصر يعود من الجزائر بخسارة وخروج وبطاقة حمراء لموسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز فريق مولودية الجزائري مقعده في الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، بعدما كرر تفوقه على ضيفه النصر بفوزه عليه 2-1،يوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ستاد 5 يوليو، ضمن إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وكان مولودية الجزائري قد فاز في مواجهة الذهاب التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض بهدف نظيف.

وبدأ النصر المباراة بهجوم مكثف على مرمى مولودية كاد من خلاله أن يثمر عن هدف بعدما ارتقى مدافعه البيروفي راموس لعرضية زميله يحيى الشهري وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس فريد شعال الذي تصدى لها، ورد مولودية سريعاً وأهدر لاعبه وليد دراجة هدفاً محققاً بعدما استغل هفوة المدافع راموس وواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث، وعند الدقيقة 31 تمكن مدافع مولودية زيدان ميباراكو من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله وليد دراجة ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للنصر قبل نهاية الشوط الأول لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله أحمد الفريدي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فريد شعال الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر بحثه عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من يحيى الشهري أمام المرمى إلت أنه سدد الكرة خارج المرمى، وعند الدقيقة 65 تمكن مولودية من احراز الهدف الثاني والذي تكفل به مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله والذي حول عرضية اللاعب سفيان بن دبكة بالخطأ في مرمى فريقه.

وحاول النصر العودة مجدداً وسنحت له فرصة خطيره للاعبه البرازيلي بيتروس الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله النيجيري أحمد موسى ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وعند الدقيقة 89 أشهر حكم المباراة الأردني أدهم مخادمة البطاقة الحمراء في وجه النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر لكثرة اعتراضه على قرارات الحكم.

ونجح لاعب النصر يحيى الشهري في الدقيقة 90+5 بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الشباك.