شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى : حمادة صدقى يختار صفقات يناير وخطة ثلاث سنوات لبناء الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادر شوقى مدير تعاقدات نادى الجونة أن أختيار حمادة صدقى لقيادة الفريق جاء بعنية شديدة بسبب خبرته القوية والتدريب مع العديد من أندية الدورى الممتاز والمنتخبات القومية.

وأضاف نادر شوقى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون الذى يقدمة الاعلامى سيف زاهر أن حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لفريق الجونة المسئول عن أختيار الصفقات التى سوف يتم الدعم بها الفريق بالانتقالات الشتوية القادمة، وهذا يأتى الخوض مع الفريق المباريات القادمة والوقوف على أحتياجاته خلال مبارايات بطولة الدورى الممتاز .

وأشار نادر شوقى إلى أنه لابد من شكر هشام زكريا المدير الفنى السابق لفريق الجونة بسبب الانجازات التى قام بها مع الفريق وهي صعود الفريق من دورى الدرجة الثانية إلى الدورى الممتاز .