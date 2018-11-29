شكرا لقرائتكم خبر عن وفد زملكاوي يصل سويسرا لبحث خصم النقاط في فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، عن وصول وفد من النادي الأبيض إلي سويسرا خلال الساعات الماضية بقرارا من مجلس الادارة لبحث قضايا خصم النقاط المختلفة علي النادي في الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب المتأخرات لصالح اللاعبين السابقين.

أوضح المصدر ذاته إن الوفد الزملكاوي تم وكيله من المجلس لمعرفة مدي القدرة علي طلب الحصول علي مهلة جديدة للسداد في القضايا المختلفة التي تخص النادي أو تسوية كافة المستحقات بشكل نهائي.

فيما أوضح المصدر ذاته إن الخطاب المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خصم 6 نقاط من النادي بسبب قضية أجوجو ليس له أساس من الصحة.