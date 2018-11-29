شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلب تركى آل الشيخ من الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد إصابة كينو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، عن استيائه لما تعرض له كينو لاعب نادى بيراميدز، من اعتداء عقب لقاء فريقه أمام فريق النجوم، التى أقيمت على ملعب بترو سبورت، ضمن مباريات الدورى الممتاز.



تدوينة المستشار تركى آل الشيخ

وقال المستشار تركى آل الشيخ، "ما حدث للاعب كينو حاجة غير مرضية ولا تمت للروح الرياضية، وأطلب بموقف حازم من اتحاد الكرة المصرى"، حيث تعرض اللاعب البرازيلى كينو، للإصابة بعد قيام مدرب النجوم أحمد سامى بالقاء زجاجة مياه على زجاج الملعب، عقب انتهاء المباراة مباشرة، وتسببت زجاجة المياه إلى تعرض اللاعب للإصابة نتيجة قربه من اللوح الزجاجى.

ويذكر أن محمد علام طبيب فريق بيراميدز، كان قد أكد – فى تصريحات سابقة له اليوم - أن لاعب الفريق كينو تعرض للإصابة بجروح قطعية فى الركبة والكوع والساعد، مضيفًا أن كينو سيبدأ التدريبات خلال يومين على الأكثر، كاشفًا أن اللاعب لم يشتك وكان الأهم هو العلاج من الإصابات التى تعرض لها.

وأوضح طبيب بيراميدز، فى تصريحات خاصة لستاد مصر بقناة "أون سبورت"، أن اللاعب أجريت له جراحة عاجلة عبارة عن 3 غرز فى الركبة وغرزتين فى الكوع ومثلهم فى الساعد، وقال إن اللاعب سيتم شفاءه خلال أسبوع على اقصى تقدير.

وكان قد فاز بيراميدز بهدفين نظيفين على حساب النجوم فى المباراة التى اقيمت بينهما فى الدورى الممتاز بأرضية ملعب استاد بترو سبورت.