شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر ندوة "الإعلام الرياضي وأخلاقيات المهنة» الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع والمعروفة باسم رابطة الإعلاميين الرياضيين ندوة موسعة الجمعة القادمة تحت عنوان «الإعلام الرياضي وأخلاقيات المهنة»ّّّّ بنادى المقاولون العرب للتجديف بالجيزة.

هذا ومن المقرر أن يحضر الندوة وزير الشباب والرياضة د أشرف صبحى و كوكبة من نجوم الإعلام الرياضى والمسؤولين في الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الاعلاميين وكلية الإعلام .

وصرح طارق رضوان رئيس رابطة الإعلاميين الرياضيين بأن الندوة ستكون أقرب إلى المؤتمر حيث ستشهد رؤية منهجية لتحليل الواقع الحالى للإعلام الرياضي وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة للنهوض بهذا الجانب من الإعلام الذى يشهد متابعة الملايين من عشاق الرياضة .

وكشف رضوان عن عدد من النخبة التى ستحضر الندوة مثل عبد الرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية للإعلام وحمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين ود هبة السمرى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة بجانب نجوم الإعلام الرياضى على رأسهم احمد شوبير ومنى المنياوى رئيس شبكة الشباب والرياضة والاعلامى طارق سعدة وكيل نقابة الإعلاميين بجانب عدد من نجوم الرياضة.

وصرح المهندس هانى غانم رئيس الندوة ان فكرة الملتقى تأتى كمبادرة حقيقية لتصحيح المسار الإعلام الرياضى خاصة بعد ما شهدت الساحة الإعلامية فى الفترة الأخيرة عدد كبير من المهاترات والمخالفات الصريحة .

وأضاف غانم ان الندوة ستكون موسعة فيما يشبه المؤتمر حيث ستكون هناك تحركات للتواصل بين الحاضرين خاصة فى حضور المسؤولين من المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الاعلاميين و رموز الإعلام.

وأضاف أيمن البرادعي عضو مجلس إدارة رابطة الإعلاميين الرياضيين ورئيس تحرير قناة النيل للرياضة ان الندوة ستخرج بعدة توصيات ونتائج ستكون بداية لتفعيلها من خلال المتابعة حيث ان هذا المؤتمر سيكون بداية لتحرك فاعل مع كافة أطراف منظومة الإعلام الرياضى.