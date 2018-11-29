شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى لألعاب القوى ينظم ندوة لإصابات الملعب والمضمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصرى لألعاب القوى المصرى بالإشتراك مع مركز الأبحاث وتطوير الطب الرياضى " ندوة " بعنوان إصابات الملعب والمضمار يوم الثلاثاء المقبل فى الرابع من ديسمبر المقبل من الساعة العاشرة وحتى الثالثة عصرا بالمركز الاوليمبى بالمعادى .

يحاضر فى الندوة الدكتور مصطفى المنيرى طبيب الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، وإيهاب عبد الرحمن نجم الألعاب القوى السابق الذى سيتحدث عن المنشطات وأثارها على الرياضيين.