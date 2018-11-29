شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صلاح محسن تمنح عمرو جمال "قُبلة الحياة" في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

منحت إصابة صلاح محسن مهاجم الاهلي في مباراة المقاولون الأخيرة عمرو جمال مهاجم الأهلي المُقيّد ضمن قائمة الانتظار فى الفريق "قُبلة الحياة" الكروية حيث بدأت إدارة النادي تدرس بجدية قيد جمال المُلقب بالغزال في صفوف الفريق خال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وتأتي رغبة الأهلي في قيد عمرو جمال خاصة وأن الجهاز الفني لم يعد مقتنعا بمروان محسن، ويرى إنه غير جدير بأن يكون مهاجم الأهلي سواء الأساسي أو الإحتياطى وحان وقت إراحته وعدم الدفع به إلا للضرورة القصوى.

وقال مصدر في الأهلي أن هناك إتجاهاً داخل النادي بقيد عمرو جمال وهو ما رحّب به الأخير الذى يؤدي بقوة حالياً في التدريبات وينتظر القيد في النادي، رغم تلقيه عروضاً من أندية خارجية أبرزها في تركيا والبرتغال بجانب خمسة عروض محلية فى مقدمتها المقاصة والإنتاج الحربي وسموحة والاتحاد السكندري والإسماعيلي.

وأوضح المصدر أن وليد أزارو المهاجم الأساسي للفريق يعاني هو الأخر من كثرة الإصابات، كما أن مشاركات الفريق المتتالية تُحتم على الجهاز الفني أن يكون هناك أكثر من بديل جاهز لقيادة الهجوم الأحمر لذا تتجه النية بقوة لقيد عمرو جمال في يناير.