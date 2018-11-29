أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 28 / 11 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 28 / 11 / 2018 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يفوز على النجوم بـ"ثنائية" ويحتل وصافة الدورى الممتاز

فيديو.. بيراميدز يفوز على النجوم بـ"ثنائية" ويحتل وصافة الدورى

حقق فريق بيراميدز بقيادة حسام حسن فوزًا غاليًا على نجوم إف سى بقيادة أحمد سامى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابة الدورى الممتاز.

الحضرى لـ"الخليج 365": مستمر فى الملاعب ولن أعلن اعتزالى حاليًا

أكد عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى، إنه لم يقرر اعتزال الساحرة المستديرة فى الوقت الحالى، وبعد فسخ تعاقده مع الدراويش، وإنه متمسك بالاستمرار بالملاعب لحين اشعار آخر.

الأهلي يعلن عن المدرب الجديد عقب مواجهة بتروجت

يستعد النادي الاهلي للإعلان عن مدربه الجديد عقب مباراة بتروجت المقرر لها السبت المقبل بالسويس في الدوري الممتاز.

الخطيب يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل بعد جراحة ألمانيا 3 ديسمبر

يبدأ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المرحلة الثانية من مراحل التأهيل عقب جراحة استخراج "ورم" من الرقبة يوم الاثنين المقبل الموافق الثالث من ديسمبر المقبل أي بعد 24 ساعة على عودته من المانيا.

إصابة صلاح محسن تمنح عمرو جمال "قُبلة الحياة" في الأهلي

منحت إصابة صلاح محسن مهاجم الاهلي في مباراة المقاولون الأخيرة عمرو جمال مهاجم الأهلي المُقيّد ضمن قائمة الانتظار فى الفريق "قُبلة الحياة" الكروية حيث بدأت إدارة النادي تدرس بجدية قيد جمال المُلقب بالغزال في صفوف الفريق خال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

الزمالك يرفض التدريب بملعب بتروسبورت قبل موقعة البطولة العربية رفض الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، نقل المران الأخير للفريق غدا الخميس قبل مواجهة الاتحاد السكندرى لملعب بتروسبورت الذى سيستضيف اللقاء مساء الجمعة. صور.. تفاؤل وتركيز فى مران الزمالك قبل موقعة البطولة العربية يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية". وزير الرياضة يستجيب لطلبات اتحاد الجودو أكد مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو أن اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة طلب من مسئولى الاتحاد تحديد الأدوات والمستلزمات التى يحتاجها أعضاء الجمعية العمومية من أبسطة وملابس اللعبة .

الإسماعيلى يحدد موعد مباراة الإياب فى البطولة الأفريقية أمام بطل بوروندى

حدد مسئولو الإسماعيلى يوم الأربعاء الموافق يوم 5 ديسمبر المقبل، موعدا لمواجهة الإياب أمام ماسيجير نيجوزى البوروندى على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور التمهيدى الأول ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

مجلس الاتحاد يساند اللاعبين فى التدريبات ومأدبة عشاء ''لمصيلحى''

قرر مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى حضور التدريب الاخير غدا فى السادسة مساء وقبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام الزمالك فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية والمقرر لها الجمعة.