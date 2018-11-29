طوفان هجومي لليفربول.. وتراجع ملحوظ للاعبي باريس .. حكم اللقاء يُلغي هدفًا لـ «سان جيرمان»

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

مرت 60 دقيقة من المباراة التي تجمع حاليًا فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ولا زال تقدم سان جيرمان بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 52، احتسب الحكم ضربة حرة على محمد صلاح بعد اصطدامه بنيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، إلا أن تسديدة الخيرة جاءت في حائط الصد.

واندفع فريق ليفربول للهجوم في شوط المباراة الثاني، مع تراجع ملحوظ للاعبي باريس سان جيرمان في ظل الاعتماد على سرعات مبابي ونيمار في الخط الأمامي.

وكادت رأسية روبرتو فيرمينيو أن تدرك التعادل لليفربول إلا أن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس بوفون.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن نابولي الوصيف، فيما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط.(المصدر)

حكم اللقاء يُلغي هدفًا لـ «سان جيرمان» أمام ليفربول

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح فريق باريس سان جيرمان في المباراة، التي تجمعه حاليًا أمام ليفربول، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل «ماركينيوس»، هدفًا لفريق سان جيرمان في الدقيقة 47، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتشير نتيجة اللقاء إلى تقدم سان جيرمان بنتيجة 2-1.(المصدر)