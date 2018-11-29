رياضة | توتنهام يعزز آماله بالصعود لدور الـ16 بانتصار مثير على إنتر ميلان

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حقق نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إنتصار مثير أمام نادي إنتر ميلان الإيطالي بنتيحة هدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ويمبلي. وسجل البديل الدنماركي كريستيان ايريكسن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من زميله ديلي آلي. ويحل نادي توتنهام المركز الثاني في هذة المجموعة برصيد 7 نقاط، مبتعدا عن إنتر ميلان بفارق المواجهات المباشرة فقط.

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