رياضة | عاجل.. سيدعبد الحفيظ: الأهلي بطل الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سيدعبد الحفيظ: الأهلي بطل الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الأقاويل التي ترددت مؤخرًا حول ابتعاد الأهلي عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي بعد خسارته الأخيرة أمام المقاولون العرب.

وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون": " لا يهمنا الترتيب الحالي للدوري ولا نفكر في بطل الدور الأول، ولكن ما يهمنا بطل الدوري في نهاية الموس وسيكون الأهلي بالتأكيد".