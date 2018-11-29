رياضة | عبد الحفيظ: المرحلة الحالية تتطلب ضم لاعبين أصحاب خبرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: المرحلة الحالية تتطلب ضم لاعبين أصحاب خبرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المرحلة الحالية تتطلب التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات.
وأضاف "عبد الحفيظ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الأهلي في مرحلة سابقة كان يبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين الشباب من أجل المستقبل وذلك بناءًا علي متطلبات المرحلة وقتها".
وتابع: " الأهلي حاليًا يحتاج التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات من أجل اعادة بناء الفريق والعودة مجددًا للمنافسة على البطولات".
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