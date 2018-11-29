رياضة | يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر Match كورة لايف اون لاين

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يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر Match كورة لايف اون لاين بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ، فى الجولة الخامسة لدورى أبطال أوروبا، فى دورى المجموعات، و هى المجموعة الأكثر إثارة بين كل المجموعات، حيث يتقارب الأربع فرق فى عدد النقاط، فيتساوى فريق نابولى الايطالى وفريق ليفربول الانجليزى فى عدد النقاط لكل منهما 6 نقاط، و يأتى بعدهم فريق باريس سان جيرمان برصيد خمسة نقاط، بين فريق البحر الأحمر لديه أربعة نقاط، ولدى جمميع الفرق الفرصة للصعود إلى دور الستة عشر. بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ، فى الجولة الخامسة لدورى أبطال أوروبا، فى دورى المجموعات، و هى المجموعة الأكثر إثارة بين كل المجموعات، حيث يتقارب الأربع فرق فى عدد النقاط، فيتساوى فريق نابولى الايطالى وفريق ليفربول الانجليزى فى عدد النقاط لكل منهما 6 نقاط، و يأتى بعدهم فريق باريس سان جيرمان برصيد خمسة نقاط، بين فريق البحر الأحمر لديه أربعة نقاط، ولدى جمميع الفرق الفرصة للصعود إلى دور الستة عشر. يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر Match كورة لايف اون لاين شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلعب الفريقان الليلة على ملعب حديقة الامراء في باريس، وستقام المباراة فى تمام الحادية عشر بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت القاهرة، الثانية عشر بتوقيت الامارات. يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر Match كورة لايف اون لاين د 3 من المباراة وحاليا 0/0 د 14 النتيجة أصبحت 1/0 لصالح باريس د 17 1/0 لصالح باريس د 23 النتيجة لا تزال تقدم باريس بهدف د 31 النتيجة حتى الان 1/0 لصالح باريس د 40 النتيجة أصبحت 2/0 لصالح باريس الشوط الاول انتهى 2/1 لصالح باريس د 47 النتيجة 2/1 لصالح باريس د 52 النتيجة حتى الان فى الشوط الثانى 2/1 د 57 النتيجة 2/1 د 59 ما يزال ليفربول يحاول هجوميا والنتيجة 2/1 د 65 النتيجة 2/1 حتى الان يوتيوب HD .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر Match كورة لايف اون لاين

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