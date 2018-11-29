رياضة | هيثم شعبان يوضح أهداف سيراميكا كليوباترا من مباراة أبي صقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم شعبان يوضح أهداف سيراميكا كليوباترا من مباراة أبي صقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيثم شعبان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على أهمية مباراة فريقه غدا أمام أبي صقل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.

وقال شعبان في تصريحات له :"مباراة الغد صعبة وهامة لنا، على الرغم من الترتيب المتأخر لمنافسنا أبي صقل، لكننا نسعى لتحقيق الفوز".

وأضاف "عملنا مع اللاعبين خلال الفترة الماضية على زيادة دوافعهم، وتحفيزهم لتحقيق الفوز في المباراة".

وتابع "لدينا عدة أهداف من المباراة والتي في مقدمتها تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط التي تحافظ لنا على صدارة المجموعة، بالإضافة إلى زيادة أرقام الفريق من الاستحواذ والأهداف".

وأتم "الجهاز الفني لن يجري تغييرات كثيرة في الفريق، ويخوض المباراة بالعناصر الأساسية، ونتمنى الحفاظ على الصدارة قبل توقف الدوري".‎