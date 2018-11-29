رياضة | كورة oair تابع اونلاين - مشاهدة مباراة liverpool اليوم | بث مباشر ليفربول وباريس الآن لايف اون لاين | كورة ستار ch1

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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر اليوم بدون تقطيع سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع المتعة والإثارة الكروية عندما يفتتح ملعب حديقة الأمراء بباريس أبوابه لاستضافة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي في قمة مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء 28-11-2018 .

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بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم بدون تقطيع حيث ان الريدز المتصدر يدخل مباراة اليوم باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل حصد تذكرة التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الاخيرة وصيف التشامبيونزليج في الموسم الماضي، يحل ضيفا ثقيلا على الفريق الباريسي، ويقدم ليفربول موسما مميزا مع مدربه الألماني يورجن كلوب ويحتل محليا المركز الثاني برصيد 33 نقطة ينقصه نقطتين عن السيتي، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 ولم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم محليا وعلى المستوى الأوروبي فاز في مباراتين وخسر مباراتين ويحتل صدارة المجموعة، لايف شاهد بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم اون لاين بدون تقطيع.

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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول بث مباشر اون لاين رفاق نيمار دا سيلفا في موقف صعب للغاية ويدخلون موقعة اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز حيث يحتل الفريق الباريسي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز وحيد، ويسعى باريس سان جيرمان للثأر من هزيمته في الجولة الاولى بالأنفيد على يد ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين ومن المنتظر أن يستعيد الفريق نجمي الفريق نيمار دا سيلفا وكليان مبابي ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي ويقدم موسم مميز للغاية محليا لحظة بلحظة بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اون لاين اليوم الأربعاء في دوري الأبطال.

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وسيكون عشاق محمد صلاح على موعد مع مباراة جديدة للفرعون المصري الذي يقدم مستوى مميز مؤخرا ونجح في التسجيل في مباراته الأخيرة أمام واتفورد ليرفع رصيده لـ7 أهداف في البريمير ليج هذا الموسم وتنقل مباراة باريس سان جيرمان وليفربول اليوم الأربعاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة 3 ، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 28-11-2018.