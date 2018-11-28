الان تتابع رئيس النصر يفتح النار على حكم مباراة مولودية الجزائر #النصر_مولوديه_الجزاير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

فتح رئيس نادي النصر،سعود آل سعود النار على حكم مباراة النصر ومولودية وهران الجزائري بعد هزيمة النادي وخروجه في مباراة اليوم.

وقال آل سويلم: “بطولة تستمد قيمتها من اسم زايد رحمه الله، ومباراة مفصلية وهذا الحكم!!! موقوف في بلاده ويدير مباراة خروج مغلوب!!!!! اذا بلده موقفته وش نرجي منه!! مسخرة مسخرة، ما ندري نصالي تقنية الفار والا الفئران البشرية”

ومن جانبه أكد لاعب النصر ابراهيم غالب: الحكم حرمهم من 3 ضربات جزاء