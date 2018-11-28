شكرا لقرائتكم أحمد حسن : بيراميدز لم يتسقر على الصفقات الشتوية حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن المشرف العام على فريق بيراميدز أن الروح العالية والأداء المتميز للاعبى الفريق هو السبب الرئيسى للفوز على النجوم فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدورى الممتاز .

وأضاف أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أنه لم يتم تحديد عدد الصفقات حتى الآن التى سيتم تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة ولكن سوف يتم الحديث مع حسام حسن المدير الفنى للوقوف على احتياجاته خلال الفترة القادمة .

وحقق فريق بيراميدز بقيادة حسام حسن فوزًا غاليًا على نجوم إف سى بقيادة أحمد سامى، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد بترو سبورت