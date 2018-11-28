شكرا لقرائتكم تعادل سلبى بين برشلونة وايندهوفن.. وتوتنهام ضد انتر ميلان فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل ايندهوفن الهولندى مع ضيفه برشلونة الإسبانى بدون أهداف فى الشوط الأول من مواجهة الفريقين المقامة على ملعب "فيليبس"، فى الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

وفى نفس المجموعة، حسم التعادل السلبى أيضا الشوط الأول من لقاء توتنهام الإنجليزى وانتر ميلان الإيطالى المقامة على ملعب "ويمبلى".

ويحتل البارسا قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 7 نقاط للانتر فى المركز الثانى، و4 نقاط للسبيرز فى المركز الثالث، وأخيرا ايندهوفن ىف المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.



صراع على الكرة

ارتورو فيدال

فرصة خطيرة لايندهوفن



لاميلا

كين وسط لاعبى الانتر

ناينجولان ووينكس

ديلى الى وبوليتانو