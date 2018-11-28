شكرا لقرائتكم مولودية الجزائر يكرر الفوز على النصر السعودى ويتأهل لدور الثمانية للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل مولودية الجزائر إلى دور الثمانية من البطولة العربية للأندية (كأس زايد للأبطال)، بعد أن تغلب على النصر السعودى بهدفين مقابل هدف فى لقاء الإياب لدور الـ16، والذى أقيم على ملعب "5 يوليو".

وكان مولوديه قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم فى الرياض بهدف دون رد.

سجل هدفى مولودية كل من زيدان ميباركو فى الدقيقة 31، وعبد الرازق حمد الله لاعب النصر بمرماه فى الدقيقة 65، فيما احرز يحيى الشهرى هدف النصر الوحيد فى الوقت بدل الضائع.



فرحة الفوز

مولوديه والنصر

لقطة من اللقاء

فرحة الهدف الثانى